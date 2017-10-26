В Подмосковье стартовали соревнования школьников "ГТО-командный зачет"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министерство образования Московской области проводит масштабные региональные соревнования школьных спортивных команд различных возрастов "ГТО-командный зачёт", сообщается на сайте правительства региона.

Основными участниками соревнований стали молодые спортсмены из различных школьных спортивных клубов, всего представлено более 90 клубных команд. Основные состязания проходят в трёх городах: Домодедово, Люберцы и Жуковский. В них принимают участие школьники нескольких возрастных ступеней, которые соревнуются в шести видах спортивной программы ГТО. Итоги "ГТО-командный зачёт" будут подведены в пятницу.

По сведениям министерства образования области, с 2016 года знаки отличия комплекса "Готов к труду и обороне" получили более 21 тысячи жителей Подмосковья. В муниципальных образованиях Московской области создано 70 центров тестирования ГТО.

Минобразования области также сообщило, что за прошедшее лето в Московской области более 37 тысяч детей получили навыки плавания, приняв участие в акции "Научись плавать".