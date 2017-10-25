В Подмосковье выявили более 70 нелегальных перевозчиков в 2017 году

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Большая часть перевозчиков работала на маршрутах между Москвой и Московской областью.

В Московской области с начала года пресекли работу более 70 нелегальных перевозчиков. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В нынешнем году на 103 маршрутах была пресечена деятельность 74 незаконных перевозчиков. Большинство из них трудились на маршрутах между Москвой и областью.

В Московской области создан штаб по борьбе с нелегальными перевозчиками. В его состав входят представители прокуратуры, управления Госавтонадзора, Минтранса, Главного следственного управления СК РФ и МВД.