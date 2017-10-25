В Наро-Фоминском округе реализуют пилотный проект "Умная газификация"

КРАСНОГОРСК (Московская область), 25 окт — РИА Новости. Администрация городского округа Наро-Фоминск, а также ГУП МО "Мособлгаз" и АНО "Наро-Фоминск Газ" подписали трехстороннее соглашение о взаимодействии при реализации пилотного проекта "Умная газификация", сообщило министерство энергетики Московской области.

Соглашение было подписано в ходе совещания под руководством министра энергетики Подмосковья Леонида Неганова.

Стороны, в частности, пришли к соглашению о том, что пилотный проект "Умная газификация" будет реализован в течение ближайших двух лет на базе сельского поселения Ташировское Наро-Фоминского городского округа. В проект вошли три деревни, а также 19 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и дачных некоммерческих товариществ (ДНТ). Общее количество домовладений, затронутых "пилотом", составит 3603.

Суть нововведения в том, что работы по строительству распределительных газопроводов будут проводиться под контролем Минэнерго области за счет личных средств жителей. Эти средства будут аккумулироваться в АНО "Наро-Фоминск Газ", которая образована при администрации округа. При этом газопроводом-источником станет линия высокого давления. Строительство этого газопровода будет осуществлено Мособлгазом в рамках программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", сообщает министерство.

Министерство также пояснило, что для начала проведения проектно-изыскательских работ необходима готовность к участию не менее 30% от общего количества домовладений. В случае с сельским поселением Ташировское стоимость создания условий газификации для каждого домовладения составила 220 тысяч рублей. Это фиксированный взнос, поясняет министерство, причем, оплата производится не сразу, а в четыре этапа в течение года.

"Вопросы, конечно, есть. Потому что проект пилотный и реализуется впервые, но я уверен, что мы все преодолеем, и проект в оговоренные сроки будет реализован. Наша цель состоит в том, чтобы к концу 2019 года у людей появился газ" — подчеркнул Неганов.