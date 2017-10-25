В Подмосковье потратят 300 млн рублей на борьбу с борщевиком в 2018 году

МОСКВА, 25 окт — РИА Недвижимость. Порядка трехсот миллионов рублей планируется выделить в Подмосковье на борьбу с борщевиком, говорится в сообщении Московской областной думы.

"На эти мероприятия на следующий год областью заложено 300 миллионов рублей", — сказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Вячеслав Леонов, выступая в областном парламенте на расширенном заседании комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка, его слова приводятся в релизе.

Докладывая депутатам Мособлдумы о мерах борьбы с распространением борщевика на территории Московской области, Леонов отметил, что на данный момент в регионе выявлены более 32 тысяч гектаров, пораженных борщевиком Сосновского. Данные получены с помощью съемки из космоса, сообщений жителей на портале "Добродел", из других источников и постоянно обновляются.

В муниципалитетах Московской области должны быть созданы программы, которые будут финансироваться как средствами муниципалитетов или поселений, так и областным бюджетом. "Софинансирование предполагается осуществлять в объеме 90%, то есть средства муниципальных образований составят 10%", — добавил замминистра.

Муниципальные программы борьбы с борщевиком на 2018 год будут готовы в течение месяца. До апреля следующего года будут заключены контракты на уничтожение борщевика в границах муниципальных образований. В этот период растение наиболее чувствительно к гербицидам и механической обработке.

Для координации деятельности по борьбе с борщевиком в регионе будет создана рабочая группа, которая будет состоять из представителей Госадмтехнадзора, Россельхознадзора, Министерства транспорта региона, заключается в материале.