В Раменском открывается первый в Подмосковье центр казачьей культуры

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Первый в Московской области центр казачьей культуры "Вольная станица" откроется на территории Раменского в субботу, сообщило министерство культуры Подмосковья.

"Если раньше все направления хуторского казачьего общества существовали разрозненно, то создание центра казачьей культуры "Вольная станица" в Раменском позволит интегрировать их в единое культурное пространство, которое будет ориентировано на научно-исследовательскую, просветительскую и культурно-досуговую работу", — рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Хутор "Раменский", который входит в состав Отдельского казачьего общества Московской области, сформировался в 2014 году. Атаман — казачий полковник Вячеслав Коценко. Членами хутора являются как родовые казаки, так и вновь вёрстанные, ранее входившие в другие казачьи общества.

На хуторе создана кадетская школа, сформированы фольклорные ансамбли "Вольная станица" и "Братья Казаки". Взрослые хуторяне проводят работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, обучают детей изобразительному искусству, а также игре на музыкальных инструментах. Казаки из Раменского также создают музей ВДВ, так как многие из них являются ветеранами десантных войск.

На сегодняшний день, сообщает Минкульт области, в 18 муниципальных образованиях Подмосковья функционирует 26 казачьих любительских творческих коллективов. Наиболее яркие мероприятия, которые проводятся казаками в регионе, включают военизированную эстафету казачьих дружин "Казачий спас" (Ленинский район), открытый фольклорный фестиваль "Цветень" (Лобня), казачий праздник в честь Святого Георгия Победоносца (Ступинский район), "Открытый фестиваль казачьей культуры "Станица" (Рузский городской округ).