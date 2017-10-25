Музей Зои Космодемьянской в Петрищеве построят к 2019 году

МОСКВА, 25 окт — РИА Недвижимость. Новое здание музея Зои Космодемьянской построят в подмосковном Петрищеве к 2019 году, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

"В 2017-2019 годах в деревне Петрищево будет проведена реконструкция военно-исторического музея Зои Космодемьянской. Реализация данного проекта предусмотрена государственной программой Московской области "Культура Подмосковья" на 2017-2021 годы", — уточняется в документе.

В рамках реконструкции музейного комплекса будет оборудовано несколько залов с экспозициями. Центром комплекса станет зал памяти и славы героев, который планируется построить в форме звезды.

Музей разместится в центральной части деревни Петрищево Рузского городского округа, рядом с домом, где фашисты пытали Космодемьянскую, и недалеко от места ее казни. В итоге это будет единый мемориальный комплекс. Сейчас музей Зои Космодемьянской в Петрищеве представляет собой небольшой комплекс деревянных зданий.

"Разработана предварительная концепция нового здания музея, строительство которого планируется начать в 2018 году", — приводятся в материале слова министра строительного комплекса Московской области Сергея Пахомова. Финансирование объекта будет осуществляться за счет средств бюджета Московской области с участием средств бюджета Рузского городского округа.

Зоя Космодемьянская — первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В составе разведывательной группы штаба Западного фронта заброшена в немецкий тыл для осуществления диверсий. Казнена фашистами в ноябре 1941 года.