В Красногорске стартовал проект по раздельному сбору мусора

МОСКВА, 25 окт — РИА Недвижимость. Проект по раздельному сбору мусора стартовал в Красногорске, сообщается в материалах, размещенных на официальном портале городского округа.

"Красногорск включен в пилотный проект министерства экологии и природопользования Московской области", — поясняется в документах. В них указывается, что на улицах Красногорска началась установка специальных мусорных контейнеров синего цвета для раздельного сбора так называемых "чистых отходов": бумаги, пластика, стекла и металла, которые затем пойдут на вторичную переработку.

По планам, в Красногорске появятся 142 площадки для раздельного сбора мусора, из которых 45 уже оснащены спецконтейнерами. Для их сбора городская администрация закупила отдельную машину, которую планируется выпустить на маршрут в середине ноября. Одним из первых районов округа, где внедрен раздельный сбор мусора, стало ТСЖ "Новая Опалиха".

На втором этапе реализации программы в Красногорске приступят к сбору "грязных отходов": средств личной гигиены, пищевых и растительных отходов. Для них установят контейнеры серого цвета.

Наряду с Красногорском в пилотном проекте Московской области по внедрению раздельного сбора мусора включены: Долгопрудный, Солнечногорск, Мытищи, Химки, Дубна, Ивантеевка, Ногинск, Балашиха, Шатура, Домодедово, Озеры и Подольск.

Участие в проекте по раздельному сбору мусора поможет значительно уменьшить объем отходов, вывозимых на полигоны для захоронения, дополняется в материалах сайта. Сейчас только 10% бытового мусора идет на переработку. После внедрения пилотного проекта эти показатели могут вырасти до 90%.