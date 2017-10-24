Три дома-долгостроя сдадут в подмосковном Звенигороде до конца года

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Здания перешли в разряд долгостроев из-за банкротства строительной компании "СУ-155".

Три жилых дома, перешедших в категорию долгостроев в связи с банкротством строительной компании "СУ-155", будут достроены и сданы в эксплуатацию до конца 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360". Всего в Звенигороде осталось 15 домов-долгостроев, что составляет почти 2000 квартир.

В Подмосковье группой компаний "СУ-155" было начато строительство 66 жилых домов. За это время в них было куплено почти 15 тысяч квартир. Но из-за банкротства "СУ-155" дома стали долгостроями. Правительственная комиссия Российской Федерации по экономическому развитию и интеграции в декабре 2015 года приняла решение заменить застройщика — для того, чтобы жилые дома все-таки были достроены, и чтобы участники долевого строительства получили свои квартиры.

По состоянию на сегодняшний день достроили уже 33 дома, в эксплуатацию введены почти 8000 квартир. 4000 квартир в 10 домах будут введены в строй до конца 2017 года в Балашихе, Ивантеевке, Звенигороде и Домодедове.

Планируется, что до начала 2018 года будут достроены еще 12 домов — это 3294 квартиры. Это недостроенные объекты в Звенигороде, Одинцове, Красноармейске и Домодедове.