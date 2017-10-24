Музеи Подмосковья подготовили культурную программу к столетию революции

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Музеи Московской области предложат к столетнему юбилею Октябрьской революции обширную культурную и просветительскую программу, включающую выставки, конференции, лекции, интерактивные и игровые проекты, сообщило министерство культуры Подмосковья.

"Предстоящие мероприятия — это глубокое и вдумчивое осмысление событий столетней давности, которые оказали огромное влияние на ход истории народов всей планеты, повлияли на развитие культуры нашего государства. Они способствовали созданию новых направлений в живописи, литературе, архитектуре, музыке, открыли имена талантливых художников и творцов, которые составляют золотой фонд отечественной культуры ХХ века", — отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

В частности, музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" открыл выставочный проект "Искусство агитации". Экспозиция охватывает период с 1917 по 1950-е годы, в том числе, знакомит со знаменитой на весь мир плакатной графикой 1918-1920-х годов.

В свою очередь, в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину состоится литературно-музыкальное собрание "Демьяновские встречи" на тему "Наши юбилеи. Столетие великого перелома". Краеведы, потомки семей Танеевых и Чайковских, а также все, кому дорога и интересна история старинной усадьбы "Демьяново", пообщаются на темы Октябрьской революции и 700-летия Клина, которое тоже приходится на 2017 год.

Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" в Чеховском районе совместно с Обществом изучения русской усадьбы проведет научно-практическую конференцию "Потомки Пушкина — хранители традиций": "Усадьбы Подмосковья после 1917 года".

В Серпуховском историко-художественном музее развернется выставка "1917. Размышления о революции". Она посвящена событиям самого начала XX века и рассказывает о деятельности двух социал-демократических кружков в Серпухове. Эта выставка — совместный проект Серпуховского музея и Всероссийского института кинематографии имени С.А. Герасимова.

Государственный музей-заповедник "Зарайский кремль" представит выставку "Зарайск. 1917 год". Это повествование о людях разных сословий, которые жили в городе в начале прошлого века и стали невольными участниками революционных событий.

В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее открывается выставка "Посетите СССР", которая представляет собой историческое путешествие в советскую эпоху, с демонстрацией раритетных экспонатов той поры.

Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока представит выставку "Неслыханные перемены, невиданные мятежи…". В экспозиции — газеты и листовки, вещественные реликвии того времени, многочисленные иллюстрации известных художников к поэме Александра Блока "Двенадцать".

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике пройдет выставка "Пафос и символы эпохи". На ней будут представлены экспонаты 1920-80-х годов ХХ века: документы, книги, афиши, предметы одежды, быта, произведения профессиональных художников и мастеров народного творчества советской эпохи, сообщили в министерстве.