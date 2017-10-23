Подмосковье вошло в тройку лидеров рейтинга лучших горнолыжных курортов РФ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В топ-3 также попали Краснодарский край и Кемеровская область.

В рейтинге лучших российских горнолыжных курортов зимнего сезона 2017‐2018, составленном аналитическим агентством "ТурСтат", Подмосковье заняло третье место. Об этом сообщил телеканал "360". Рейтинг составлялся на основе данных о посещаемости курортов. Столичные горнолыжные комплексы при составлении рейтинга не учитывались.

В пятерку лидеров рейтинга самых популярных курортов, где можно покататься на горных лыжах и сноубордах вошли: Краснодарский край, Кемеровская область, Московская область, Ленинградская область и Северо-Кавказский федеральный округ.

Лучшие курорты Подмосковья находятся в Дмитровском районе ("Сорочаны", "Волен", "Степаново" и "Яхрома") и в Красногорске (горнолыжный комплекс "Снеж.ком").

По данным "ТурСтат", каждый год число российских горнолыжников и скейтбордистов увеличивается более чем на 15%. Сейчас на 300-х горнолыжных курортах и комплексах в России катаются более четырех миллионов человек.