Строительство спортобъектов к ЧМ-2018 в Подмосковье перешло в активную фазу

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Московской области реконструируют административные здания, обустраивают футбольные поля.

Активная фаза строительства спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года началась в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации застройщиков региона.

Сообщается, что в Подмосковье к чемпионату мира реконструируют и строят административные здания, а также подготавливают футбольные поля с натуральным покрытием.

В Долгопрудном компания Urban Group уже обустроила футбольное поле. Для подготовки административного здания залит фундамент и идет прокладка инженерных сетей. Завершить работы планируется во втором квартале 2018 года.

Финальная стадия подготовки — у двух административных зданий детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Александра Сыроежкина. Кроме того, ФСК "Лидер" завершил высадку газона на футбольном поле.

Футбольное поле практически готово на стадионе "Москвич" в Лобне, которым занимается группа компаний ПИК. Уложено песчаное основание, засеян газон на поле стадиона "Строитель" в Наро-Фоминске. Его реконструкцией занимается ГК "Гранель".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России 14 июня — 15 июля 2018 года. Соревнования состоятся на 12 стадионах в 11 городах страны.