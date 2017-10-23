В Подмосковье отметили 10-летний юбилей Мособлпожспаса

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Новый гимн спасателей Подмосковья, написанный специально к десятилетию противопожарно-спасательной службы Московской области (Мособлпожспас), прозвучал на торжествах по случаю этого юбилея, которые прошли в Люберцах, сообщило управление по обеспечению противопожарно-спасательной деятельности Московской области.

"Наши пожарные и спасатели работают не только на территории Московской области. В трудных ситуациях они помогают и другим, не только сопредельным, территориям в ликвидации последствий чрезвычайных происшествий", — заявил, выступая на мероприятии, начальник главного управления МЧС РФ по Московской области Сергей Полетыкин.

Лучшим пожарным и спасателям на празднике вручили награды за мужество и верность профессии. Затем участники и гости праздника смогли ознакомиться с современными образцами техники, стоящими на вооружении Мособлпожспаса.

Постановление о создании госучреждения Московской области "Московская областная противопожарно-спасательная служба" было подписано губернатором области 17 октября 2007 года. Учреждение стало правопреемником ГУ МО "Противопожарная служба Московской области" и ГУ МО "Поисково-спасательная служба Московской области". В настоящее время это самая крупная региональная противопожарно-спасательная служба в стране. Она объединяет около 200 пожарных и пожарно-спасательных подразделений, 30 поисково-спасательных отрядов, а также специализированные отряды: авиационный, взрывотехнический, водолазный. В ее составе также медицинская, химическая, кинологическая и маневренно-поисковые группы. В рядах "Мособлпожспас" трудятся более шести тысяч пожарных и свыше семисот спасателей.