Реставрируемый дом управляющего Балашихинской мануфактурой готов на 60%

БАЛАШИХА, 23 окт — РИА Недвижимость. Объект культурного наследия Подмосковья — усадьба "Дом управляющего Балашихинской мануфактурой" — реставрация которого началась три года назад, сейчас готов на 60%, сообщил журналистам заместитель министра имущественных отношений Московской области Равиль Саитов.

Дом управляющего Балашихинской мануфактурой англичанина Майкла Лунна был построен в середине XIX века. Специалист по паровым машинам Лунн приехал в Балашиху в 1850 году для установки парового двигателя фирмы "Пратт" на хлопкопрядильной фабрике. Его профессионализм настолько впечатлил хозяев мануфактуры, что ему предложили возглавить фабрику, которой он в последствии руководил более 40 лет.

" За три года инвестор осуществил 60% реставрационных работ. При этом основной этап работ это работа с архивными документами и экспертами по воссозданию исторического облика", — отметил замминистра.

По оценке Саитова, усадьба будет готова в конце 2018 года.

"В третьем-четвертом кварталах следующего года объект будет готов. Здесь планируется размещение гостиницы", — сообщил Саитов.

Он также отметил, что инвесторы проявляют интерес к программе губернатора Московской области Андрея Воробьева "Усадьбы Подмосковья" — во время проведения торгов по "Дому управляющего Балашихинской мануфактуры" итоговая цена в пять раз превысила стартовую цену. Всего с 2015 года инвестором вложено в восстановление усадьбы свыше 10 миллионов рублей.

Ранее он сообщал, что 25 октября региональное минимущества совместно с комитетом по конкурентной политике проведет роуд-шоу для потенциальных инвесторов, на котором расскажут о юридических тонкостях подачи заявок и механизмах реализации проекта.