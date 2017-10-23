Подмосковные ветеринары использовали авиацию для борьбы с бешенством

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Ветеринарные врачи из Территориального ветуправления №1 Московской области применили малую авиацию для борьбы с бешенством среди диких зверей, обитающих в лесах области, сообщило главное управление ветеринарии Подмосковья.

Раскладка вакцины против бешенства с использованием средств малой авиации была осуществлена на прошедшей неделе. Маршрут самолета проходил над труднодоступными лесными территориями Можайского муниципального района, Наро-Фоминского и Рузского городских округов, полет длился более четырех часов, рассказали в главном ветеринарном управлении Подмосковья.

Всего с самолета было разложено около пяти тысяч доз. Оральная вакцина представляет собой мясной брикет, внутри которого находится капсула с лекарством.

Основными переносчиками бешенства в Подмосковье, по данным областных ветеринаров, являются дикие плотоядные звери, в частности, лисицы и енотовидные собаки. На них приходится почти половина случаев заболеваний. Вторая по частоте заражения бешенством группа — бродячие животные. В 2017 году ветеринарам Подмосковья удалось добиться снижения случаев бешенства, однако ситуацию осложняют незаконные свалки, где бездомные собаки и звери из близлежащих лесов дерутся за пищу, перенося укусами инфекцию, отмечается в сообщении.