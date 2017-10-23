Дом купца Шевелкина в Павловском Посаде выставили на повторные торги

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД (Московская область), 23 окт — РИА Недвижимость. Усадьба "Дом купца Е. И. Шевелкина" в Павловском Посаде выставлена на торги, которые состоятся 29 ноября.

"Идет прием заявок на торги на право аренды объекта культурного наследия — усадьбы бывшего управляющего Павлопосадской платочной фабрики — "Дом купца Е. И. Шевелкина". Аукцион состоится 29 ноября", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

По словам главного эксперта сектора реализации муниципального имущества Павловопосадского муниципального района Анны Тучиной, это вторая попытка найти инвестора для восстановления объекта. "В прошлом году объект уже выставляли на торги. Но торги не состоялись. После составления нового нормативного акта охранного обязательства торги по дому управляющего пройдут в конце ноября этого года", — сообщила журналистам чиновник.

"Дом купца Е. И. Шевелкина" — одноэтажный деревянный дом 1860-х годов постройки с мансардным помещением общей площадью 406,5 квадратных метра. Усадьба пережила пожары в 2008 и 2011 годах, из-за чего серьезно пострадали крыша, южное крыло здания, интерьер и фасад. Сейчас дом находится в аварийном состоянии. До революции здание принадлежало управляющему Павлопосадской платочной фабрики Якова Лабзина и Василия Грязнова. Сейчас это Павлопосадская платочная мануфактура, производящая более 800 наименований продукции.

Напротив южного фасада дома Егора Шевелкина сохранилось футбольное поле, также входившее в приусадебную территорию как Лабзинское спортивное поле. Оно появилось после приезда на фабрику в начале ХХ века английских специалистов, которые научили рабочих мануфактуры новой игре — футболу. Здесь же проходили первые в Подмосковье футбольные матчи между командами Павловского Посада, Ликина, Орехова и Зуева.

Стартовая стоимость годовой арендной платы, с которой начнутся торги, составит 77 тысяч рублей. Победитель торгов получит объект на льготных условиях аренды на 49 лет, если обязуется восстановить его в течение семи лет. После приведения объекта в исторический вид стоимость аренды составит 406 рублей в год. Здание усадьбы можно использовать для социальных, культурных, образовательных целей, оборудовать под административный центр, создать гостиницу или центр отдыха.