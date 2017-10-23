Часть усадьбы "Дача Мамонтовых" в Пушкине выставят на торги в декабре

ПУШКИНО (Московская область), 22 окт — РИА Недвижимость. Часть усадебного комплекса "Дача Мамонтовых" в подмосковном Пушкине будет выставлена на торги в декабре, сообщили РИА Недвижимость в министерстве имущественных отношений Московской области.

"Часть усадьбы "Дача Мамонтовых", а именно "Дача М. А. Горбова", будет выставлена на торги по программе "Усадьбы Подмосковья" в декабре этого года. Победитель торгов должен будет в течение семи лет восстановить объект. Тогда он получает право льготной аренды на 49 лет по схеме "один рубль за один квадратный метр", — сказал собеседник агентства.

Дачный дом выставляется на торги вместе с прилегающим участком. Предполагается, что после восстановления "Дачи М. А. Горбова" в Пушкинском районе Подмосковья появится еще одна туристическая точка притяжения.

Дача купца первой гильдии, действительного статского советника, банкира Михаила Горбова возле платформы "Мамонтовская" ярославского направления железной дороги построена в 60-х годах XIX века. Так же как и Мамонтовы, Горбов занимался железнодорожными подрядами при строительстве ветки Москва — Сергиев Посад Московско-ярославской железной дороги. Славился обширной библиотекой с литературой по философии, истории, искусству на шести языках. Перевел "Божественную комедию" Данте. Проект дачного дома Горбова в неорусском стиле разработал родовой архитектор семьи Третьяковых Александр Каминский — автор первого здания Третьяковской галереи, арки Третьяковского проезда, собора Николо-Угрешского монастыря и др.

В разные годы ХХ века на территории усадьбы располагались районная больница и общество филателистов. После пожара 1995 года находится в руинированном состоянии. Усадебный парк с яблоневым садом практически вырублен, от фонтана со скульптурой мальчика сохранилась только часть фундамента.

Ранее сообщалось, что программа "Усадьбы Подмосковья" действует в Московской области с 2013 года. За это время удалось подготовить данные на 33 усадьбы региона. Из них 31 уже сданы в аренду, две усадьбы уже отреставрированы.