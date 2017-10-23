В Подмосковье стартовал конкурс педагогов "Сердце отдаю детям"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Областной конкурс педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям — 2017" начался в понедельник в Подмосковье, сообщило министерство образования Московской области.

Первые состязания в педагогическом мастерстве прошли в городе Реутов. Они начались с персональных презентаций "Мое педагогическое кредо", в ходе которых наставники раскрыли жюри свои педагогические замыслы, жизненные приоритеты, рассказали об отношении к детям, коллегам и профессии учителя в целом. Следующее конкурсное задание — открытое занятие "Введение в образовательную программу". Впереди у учителей еще два состязания в мастерстве: импровизированный конкурс и круглый стол.

В этом году в соревновании принимают участие 30 учителей дополнительного образования из 23 муниципальных образований региона.

"Сердце отдаю детям" проходит в нескольких номинациях. В их числе техническая, художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная и социально-педагогическая. Отдельная номинация "Дебют" создана для воспитателей, принимающих участие в конкурсе впервые.

Перед началом конкурсной программы перед участниками и гостями выступили представители Минобразования области, Всероссийского центра художественного творчества, областного Центра развития дополнительного воспитания детей и молодежи, а также детские творческие коллективы города Реутов.