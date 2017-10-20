В Подмосковье пенсионеры могут получить компенсации за неисправные батареи

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. У пенсионеров в Московской области замена неисправных батарей и газовых плит может производиться за счет выплат управляющих компаний или муниципалитета. Кроме того, решение о выделении денежных средств может приниматься в индивидуальном порядке. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина.

По словам главы ведомства, если в квартире пенсионеров установлена аварийная батарея или газовая плита, то по результатам проверки может быть принято решение о единовременной выплате.

"Решение о выплате также принимается на основании типа неисправности оборудования. Финансировать замену в таком случае будет либо управляющая компания, либо деньги будут выделены из муниципального бюджета", — отметил Евгений Хромушин.

Министр также рассказал о случаях, когда в квартире по факту проживает один пенсионер, но по документам в ней прописана большая часть его родственников, которые финансово не помогают пожилому человеку. По словам министра, юридически денежные выплаты за замену батареи в данном случае не предусмотрена, но в частном порядке такие вопросы могут решаться на уровне муниципалитетов.