В Подмосковье могут разрешить проезд по одной соцкарте обеим родителям

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Обоим родителям многодетных семей могут разрешить пользоваться одной соцкартой в Московской области. Это касается тех семей, где есть ребенок в возрасте до семи лет. С таким предложением выступила палата молодых депутатов Мособлдумы. Об этом сообщил телеканал "360".

Председатель социальной комиссии палаты Оксана Мурыжникова заявила, что родители многодетных семей должны иметь такую социальную карту для проезда на автобусе, троллейбусе и трамвае в Подмосковье. Для этого на карте необходимо разместить имя второго родителя и две фотографии.

Мурыжникова заявила, что были проведены круглые столы, на которых многодетные родители поддержали предложение. Инициатива будет направлена в профильный комитет, так как за нее проголосовали на заседании социальной комиссии палаты молодых депутатов в Мособлдуме.