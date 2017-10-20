На полигон "Кулаковский" в Чеховском районе завезли первый грунт

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мусорный полигон "Кулаковский", который находится в Чеховском районе Подмосковья, начали готовить к рекультивации, сообщил телеканал "360". В течение двух недель будут оборудованы подъездные пути к свалке, по которым на полигон будут ездить грузовые машины. Три первых самосвала уже привезли грунт. Специалисты Общественной палаты города Чехова наблюдают за всеми работами на полигоне.

"Функция Общественной палаты заключается в том, чтобы информация была максимально открыта и прозрачна. В данном случае речь идет о рекультивационных работах, которые выполняет НБУ природопользования Чеховского района", — рассказал Алексей Кондрашов, председатель комиссии Общественной палаты Чехова.

Администрация Чеховского района на своем официальном сайте в специальном разделе, посвященному полигону "Кулаковский", будет публиковать подробные данные о проводимых на нем работах. Планируется, что подготовка к рекультивации мусорного полигона завершится в июне 2018 года.