В Воскресенске создадут индустриальный парк

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. О создании индустриального парка в Воскресенске заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам рабочей поездки. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам губернатора, самый сложный вызов, который существует в этом муниципалитете — это создание рабочих мест.

"Дело в том, что химическое предприятие и цементный завод работают нестабильно, да и экологии ни один, ни второй не прибавляют. Поэтому наша задача с главой — организовать индустриальный парк", — отметил Андрей Воробьев.

У будущего индустриального парка, по мнению губернатора, должна быть соответствующая инфраструктура. Для его создания необходимы свет, газ, электричество и дорога. Губернатор отметил, что на сегодняшний день идет активная работа по привлечению инвесторов.