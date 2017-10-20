Госжилинспекция планирует масштабную проверку подмосковного жилфонда

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Госжилинспекция Московской области проведет в 2018 году масштабную проверку соблюдения законодательства в жилищной сфере; список муниципалитетов, которых коснется проверка, согласовала областная прокуратура, сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Как указывается на портале государственной жилищной инспекции области, проверка начнется в середине января и продлится до середины ноября 2018 года. Будут проверены 18 городских округов, четыре муниципальных района и 11 поселений.

"По состоянию на сегодняшний день (четыре проверки до конца года еще предстоят, одна идет в данный момент) мы выявили 245 нарушений и выдали 200 предписаний на их устранение. Возбуждено 16 административных дел. Однако наказания и штрафы не являются самоцелью. Главная задача Госжилинспекции — помочь местным властям привести свои правовые акты и другую документацию в соответствие с действующим законодательством. Ведь ошибки, недочеты несвоевременное внесение изменений в "нормативку" отражаются на правах и интересах жителей Подмосковья", — заявил Соков.