В Подмосковье пенсионерам бесплатно заменят неисправные газовые плиты

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Пенсионеры Подмосковья получат возможность бесплатно поменять неисправные газовые плиты, а также отопительные батареи, сообщило в пятницу правительство Московской области.

Согласно решению, опубликованному на сайте губернатора и правительства области, замена неисправных газовых плит и батарей у пенсионеров в Подмосковье может производиться за счет выплат управляющих компаний или муниципалитета. Решение об оказании такой помощи будет приниматься в индивидуальном порядке.

"Если по результатам проверки оказалось, что в квартире установлена аварийная батарея или аварийная газовая плита, то может быть принято решение о единовременной выплате, если в этой квартире проживают пенсионеры. Решение о выплате также принимается на основании типа неисправности оборудования. Финансировать замену в таком случае будет либо управляющая компания, либо деньги будут выделены из муниципального бюджета", — сообщил официальному порталу правительства Московской области министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин.

Правительство области также напомнило, что в текущем году в Подмосковье был проведен комплекс мероприятий по повышению безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, целью которого была выработка мер по минимизации вероятности несчастных случаев.