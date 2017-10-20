В подмосковном Воскресенске создадут индустриальный парк

ВОСКРЕСЕНСК (Московская область), 20 окт — РИА Недвижимость. Индустриальный парк будет создан в Воскресенске, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Одна из главных проблем, на которую жаловались жители, это нехватка рабочих мест. Мы с главой решили создавать здесь индустриальный парк для решения этой проблемы и для привлечения инвесторов", — сказал Воробьев по завершении рабочей поездки в Воскресенский муниципальный район.

Он отметил, что создание новых рабочих мест — главный вызов современности.

"Это глобальный вызов и с ним мы должны справиться сообща. Все остальные объекты — и спортивные, и ЖКХ, и социальные — мы обязательно отремонтируем и наведем здесь порядок", — сказал глава региона.