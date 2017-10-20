Парк усадьбы Кривякино могут передать в муниципальную собственность

ВОСКРЕСЕНСК (Московская область), 20 окт — РИА Недвижимость. Парк, прилегающий к усадьбе Кривякино в Воскресенске, может быть передан на баланс муниципалитета, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во время рабочей поездки в Воскресенский район к главе региона обратились местные жители, которые жаловались на неухоженность городского парка, прилегающего к памятнику федерального значения — "Усадьбе Кривякино", в частности, на грязные каскадные пруды. Сейчас работы по содержанию и благоустройству парка, находящегося в федеральной собственности, финансируются из внебюджетных источников по инициативе городской администрацией.

"Я взял на себя ответственность заняться парком и вернуть его в "лоно" муниципалитета для того, чтобы люди могли там отдыхать. Большая программа будет по этому парку реализована. Закажем проектирование и сделаем парк в Воскресенске новым местом притяжения", — сказал губернатор.

Усадьба Кривякино на левом берегу Москвы-реки в черте Воскресенска построена в 60-х годах XVIII века. Здесь прошли детство и юность зачинателя русского исторического романа писателя Ивана Лажечникова, автора "Ледяного дома", "Опричника" и "Басурмана". После революции здесь размещались общежитие строителей Воскресенского химкомбината, детский сад и детский санаторий. Постановлением Совета Министров РСФСР от 1974 года усадьба отнесена к памятникам культуры государственного значения. С 2003 года усадебно-парковый ансамбль находится в ведении культурного центра "Усадьба Кривякино". C 2007 года ведется реставрация усадьбы.