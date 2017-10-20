С начала года по карте "Стрелка" совершено более 100 миллионов поездок

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. За три квартала 2017 года пассажиры "Мострансавто" совершили рекордные 100 миллионов поездок по единой транспортной карте "Стрелка", при этом они ежедневно оплачивали передвижение в общественном транспорте Подмосковья более 370 тысяч раз, сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Статистика, опубликованная министерством, указывает, что с помощью карты один пассажир в Подмосковье оплачивал в среднем 70,9 поездок в месяц. При этом средняя стоимость одной поездки на городских маршрутах Мострансавто по "Стрелке" за три квартала составила 29 рублей 64 копейки. "Это существенно выгоднее оплаты проезда наличными средствами — 46 рублей за одну поездку", — напоминает министерство.

Самыми активными пользователями "Стрелки" за 9 месяцев стали пассажиры Коломны. Более 74% всех своих поездок они оплатили этими подмосковными картами. На втором месте оказались жители Подольска, на третьем — Химок.