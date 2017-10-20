В Воскресенске после капремонта открывают Дворец водного спорта

ВОСКРЕСЕНСК (Московская область), 20 окт — РИА Недвижимость. Дворец водного спорта "Дельфин" откроется в Воскресенске после капитального ремонта к концу года, сообщил журналистам министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Дворец будет полностью готов к декабрю. Внутри все готово на 100%, осталось дооформить фасад. Затем дворец снова сможет принимать соревнования всероссийского уровня — на восьми 50-метровых дорожках", — сказал Терюшков.

Дворец водного спорта "Дельфин" был построен в 1987 году. С осени 2016 года находится на капитальном ремонте. В процессе работ были выявлены несоответствия строительных конструкций чаши бассейна и обходных дорожек современным требованиям нормативно-технической документации и механической безопасности. Финансирование капремонта осуществляется на 95% из федерального и 5% из местного бюджетов. В настоящий момент степень готовности объекта оценивается на 95%, идут пуско-наладочные работы, заканчивается ремонт вестибюля и фасада. Во время рабочего визита в Воскресенск губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу ознакомился с ходом реконструкции здания и прилегающую территорию.

Из материалов презентации следует, что в "Дельфине" смогут заниматься водными видами спорта 1,2 тысячи человек, трибуны спортивного сооружения вмещают 560 зрителей.