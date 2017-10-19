Ряд автомаршрутов из Наро-Фоминского района будут заканчиваться в Саларьево

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Несколько рейсов подмосковных автобусов, следующих со стороны Наро-Фоминского района, с 21 октября будут высаживать пассажиров в Саларьево, а не на Юго-Западной, сообщило министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Речь, в частности, идет о маршрутах № 309 "Наро-Фоминск — Москва", №569 "Тарасково — КЭЧ — Москва" и №486 "Краснознаменск — Москва". Ранее перестал пересекать МКАД, высаживая пассажиров в Саларьево, а не на Юго-Западной, и автобус №490, следующий из Апрелевки.

Минтранспорта области проинформировало, что ежедневно на эту линию выходят 35 автобусов, которые выполняют 136 рейсов и перевозят более 3,6 тысячи пассажиров.

В Минтрансе региона считают, что перенос конечных остановок в Саларьево позволит сократить время в пути и улучшить качество сообщения на данных маршрутах. "Благодаря переносу конечной остановки трасса следования маршрутов общественного наземного транспорта, идущих в Москву по Киевскому шоссе, сократилась на 5 километров, что позволило пассажирам тратить на дорогу в среднем на 5 минут меньше", — говорится в сообщении.