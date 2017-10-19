Крупный молочный агрокомплекс может появиться в Кашире в 2018 году

КАШИРА (Московская область), 19 окт — РИА Новости. Новый агропромышленный комплекс по производству и переработке молока появится в городском округе Кашира в 2018 году, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"В планах в обозримом будущем разместить в Кашире крупный молочный комплекс, для того, чтобы и эта отрасль сельского хозяйства развивалась на территории городского округа", — сказала Разин. Он добавил, что на данный момент рассматриваются пять крупных заявок на подбор земельных участков для локализации комплекса. Комплекс будет рассчитан не менее чем на 2,5 тысячи голов дойного стада.

"В случае предоставления консолидированного предложения от пяти тысяч гектар мы сможем сюда завести инвестора", — отметил Разин, выразив при этом мнение, что новое предприятие может появиться в Кашире в течение ближайшего года.