К 2018 году Подмосковье полностью обеспечит себя овощами

КАШИРА (Московская область), 19 окт — РИА Новости. Подмосковье сможет обеспечить себя свежими овощами на 100% к началу 2018 года, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

"По результатам этого года мы перешагнем пятидесятипроцентный рубеж и сможем обеспечивать себя данным продуктом, произведенным на территории Подмосковья. Сейчас в Подмосковье крупными тепличными хозяйствами используется более 60 гектар земли. Планы следующего года более амбициозны. Более 80 гектар планируем ввести в эксплуатацию в следующем году. Наша цель — в начале 2018 года полностью обеспечивать регион овощами за счет продукта, произведенного на территории области", — сказал Разин.

По его словам, крупнейшие тепличные хозяйства Подмосковья размещены в Кашире, Луховицах и Одинцовском районе. Более 90% произведенных в Подмосковье овощей потребляется на территории Москвы и Московской области. И только 10% уходит на экспорт в другие регионы России.