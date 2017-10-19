Воробьев обещал дальнейшую поддержку инвесторам в Подмосковье

КАШИРА (Московская область), 19 окт — РИА Недвижимость. Дальнейшую поддержку властей инвесторов, вкладывающим средства в подмосковное производство, пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В Подмосковье действует мощная программа поддержки бизнеса. Причем это касается как маленьких предприятий, так и крупных", — сказал Воробьев после запуска нового цеха по производству картофельных чипсов в Кашире.

Это восьмая линия компании "Фрито Лей Мануфактуринг". В новом цехе, разместившемся на пяти тысячах квадратных метров, будут производиться картофельные чипсы марки Lay's. Инвестиции в производство составили порядка двух миллиардов рублей.

"Надеюсь, что вы не будете останавливаться на достигнутом и дальше будете расширять свой бизнес. А мы, как и прежде будем содействовать и помогать вам", — пообещал губернатор руководству предприятия.

По словам Воробьева с запуском нового цеха Кашира вышла на первое место в области по объемам инвестиций на душу населения.