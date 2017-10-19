В Подмосковье улучшилась выявляемость рака молочной железы

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Подмосковье в 2017 году на 5% улучшилась выявляемость рака молочной железы, сообщило в четверг министерство здравоохранения Московской области.

"В сравнении с прошлым годом выявляемость рака молочной железы повысилась на 5%. Своевременное выявление онкологического заболевания значительно повышает успех в его лечении", — напомнил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Минздрав Подмосковья сообщил, что за 9 месяцев текущего года в Московском областном онкологическом диспансере по направлениям из муниципальных образований и онкологов самого учреждения прошли обследование 1418 женщин, что почти на 100 человек больше аналогичного периода прошлого года. При этом было выявлено 422 случая рака молочной железы. В последние годы области удалось увеличить число первичных онкологических кабинетов и врачей-онкологов в городах и районах, повысить загрузку диагностических аппаратов с целью раннего обнаружения злокачественных новообразований.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире — на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди женщин.