В Подмосковье улучшилась выявляемость рака молочной железы

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Подмосковье в 2017 году на 5% улучшилась выявляемость рака молочной железы, сообщило в четверг министерство здравоохранения Московской области.
"В сравнении с прошлым годом выявляемость рака молочной железы повысилась на 5%. Своевременное выявление онкологического заболевания значительно повышает успех в его лечении", — напомнил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире — на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди женщин.