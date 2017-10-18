Подмосковье заняло седьмое место в рейтинге "Медиалогии" по соцсфере

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В топ-3 попали Рязанская область, ХМАО-Югра и Саратовская область.

Московская область вошла в десятку лидеров по реализации майских указов президента в соцсфере за сентябрь, заняв седьмое место. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу компании "Медиалогия".

Первые три места заняли соответственно Рязанская область, ХМАО и Саратовская область. Четвертое, пятое и шестое — Ямало-Ненецкий автономный округ, Тверская и Оренбургская области.

Рейтинг "Медиалогии" составлялся на основе анализа порядка 42,7 тысячи источников средств массовой информации, включая телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и Интернет-СМИ на основе упоминаний российских регионов в контексте майских указов президента.