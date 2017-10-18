На востоке Подмосковья модернизируют водопроводные сети

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На реализацию программы выделят порядка двух миллиардов рублей.

В Московской области началась модернизация восточной системы водоснабжения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом он заявил в ходе заседания оргкомитета по проведению Года экологии.

"Следующим этапом, о чем говорят часто жители, будет модернизация сетей. Долгое время трубы не менялись. Теперь, когда вода чистая, важно чтобы трубы были приведены к стандартам. Каждый год на 250–300 тысяч человек меньше получают плохую воду. Порядка 15% всей воды особенно в прилегающих ко МКАД городах получают от Москвы", — сказал Андрей Воробьев.

В том числе для этих целей из Владимирской области будет протянута труба диаметром полтора метра. Общая стоимость работ оценена в два миллиарда рублей.

"Параллельно мы строим восточную систему водоснабжения, которая подает воду из подземных водохранилищ по трубам в восточном направлении", — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что после замены труб чистую воду получат Балашиха, Железнодорожный, Павловский Посад и Орехово-Зуево.

Заседание оргкомитета по проведению Года экологии прошло в Москве при участии спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, а также министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского.