130 новых водозаборных узлов построят в Московской области в 2017 году

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ежегодно в Московской области вводится около 40 новых водозаборных узлов.

130 новых водозаборных узлов (ВЗУ) появится в Подмосковье до конца текущего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом он заявил в ходе заседания оргкомитета по проведению Года экологии.

Андрей Воробьев отдельно подчеркнул, что в регионе с 2014 года успешно реализуется программа по замене ВЗУ. Каждый год строится порядка 40 объектов, которые позволяют качественно очищать воду от железа.

"Известно, что вода в Подмосковье богата железом. Долгое время ВЗУ не способны были ее очищать. Сегодня большая программа каждый год позволяет нам вводить с 2014 года порядка 40 ВЗУ, которые очищают воду от железа", — подчеркнул Андрей Воробьев.

Заседание оргкомитета по проведению Года экологии прошло в Москве при участии спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, а также министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского.