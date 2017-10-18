В Подмосковье построят заводы, перерабатывающие мусор в энергию

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Все заводы запустят в эксплуатацию до 2022 года в рамках проекта "Чистая страна".

Пять заводов по термической переработке мусора в энергию построят в России в течение пяти лет. Об этом сообщаил телеканал "360" со ссылкой на главу Минприроды РФ Сергея Донского. Он выступил на заседании организационного комитета по проведению в России Года экологии. Четыре завода будут построены в Подмосковье, один – в Казани.

"В рамках приоритетного проекта "Чистая страна" запланировано строительство пяти заводов по переработке отходов в энергию со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году. В первую очередь, в Московской области и в Казани заводы будут готовы к вводу в 2021 году", – сообщил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской.

На строительство всех объектов планируется выделить 150 миллионов рублей.

Ежегодно в Московской области складируется почти 10 миллионов тонн мусора, половина из которого – из столицы.

В 2017 году, который объявлен Годом экологии, в регионе разработана новая программа по утилизации отходов. От захоронения мусора путем захоронения на полигонах принято решение отказаться ввиду загрязнения окружающей среды.

Отныне отходы будут перерабатываться, для чего в регионе к 2019 году запустят 11 высокотехнологичных заводов.