На дороге М-9 в Волоколамском районе завершили ремонт путепроводов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На них заменили опоры и пролетные строения, привели в порядок системы водоотведения.

Три путепровода открылись после ремонта в Волоколамском районе Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу "ФКУ "Центравтомагистраль". Речь идет об объектах на 98-м, 103-м и 113-м километрах трассы М-9 "Балтия".

На путепроводах заменены опоры и пролетные строения, приведены в порядок лестничные сходы и система водоотведения и обновлено дорожное полотно и деформационные швы.

Кроме того, на путепроводах установлены новые перила и барьерные ограждения, нанесена дорожная разметка из материала, устойчивого к температурам, осадкам и реагентам.

Как сообщает пресс-служба "Центравтомагистрали" до конца 2017 года в Московской области будет отремонтировано 34 искусственных сооружения, в том числе мосты, путепроводы, подземные переходы и водопропускные трубы.