Готовность аварийных служб ЖКХ к зиме проверили в Подмосковье

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бригады специалистов и спецтехника готовы к работе в осенне-зимний период.

Проверку аварийных служб жилищно-коммунального хозяйства провели в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

Пестов заявил, что в области проверили состояние материально-технической базы и парка спецтехники. В МОС АВС для ликвидации возможных технологических нарушений организовано восемь бригад специалистов, которые дежурят в круглосуточном режиме, а также подготовлено 150 единиц спецтехники. Кроме того, 20 передвижных электростанций временно смогут обеспечить электроэнергией объекты ЖКХ.

Министерство ЖКХ Московской области, МОС АВС и администрации муниципалитетов подписали соглашения о сотрудничестве. Пестов отметил, что МОС АВС помогает предприятиям ЖКХ в муниципалитетах ликвидировать сбои.

"Благодаря этому оперативность устранения аварий в жилищно-коммунальном комплексе Подмосковья повысилась на 10% в сравнении с предыдущими периодами", — добавил зампред правительства региона.