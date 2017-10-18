Идею о создании закона о пчеловодстве поддержали в Московской области

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. По мнению парламентариев, он будет полезен не только для региона, но и для всей страны.

В Подмосковье поддержали идею закона о пчеловодстве. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, закон о пчеловодстве будет полезен как для Московской области, так и для всей страны. Об этом сообщил телеканал "360".

"В России действительно необходимо ввести закон о пчеловодстве. Он должен подробно регламентировать правила организации и содержания пасек, содержать нормативы по качеству и видам продукции, а также предлагать государственные меры поддержки пчеловодов. Конечно, я поддерживаю инициативу министерства сельского хозяйства РФ", — сказал Разин.

Министр также отметил, что в Подмосковье пчеловодство в основном представлено в виде личных подсобных хозяйств, поэтому некоторые пчеловоды создают неудобства своим соседям.

"Речь идет о том, что пасеки создают владельцы дачных участков. Другие собственники земли в этих населенных пунктах не всегда рады соседству с роем пчел, поэтому эти вопросы нужно тщательно прорабатывать, чтобы учесть все интересы", — сообщил Андрей Разин.