В работе Центра содействия строительству МО находятся 1500 проектов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В работе Центра содействия строительству (ЦСС) Подмосковья в настоящее время находятся 1500 проектов, сообщил глава ЦСС, замминистра строительного комплекса Московской области Андрей Балук на втором Дальневосточном форуме предпринимателей в Хабаровске.

"38% строек области находятся на стадии предпроекта, 37% — на стадии проектирования, и 25% проектов вышли на стройку", — приводит слова Балука пресс-служба министерства строительства Подмосковья.

На форуме, среди прочих, рассматривались вопросы снижения административной нагрузки и определялись первоочередные шаги по развитию бизнеса на "дальневосточных гектарах". Балук рассказал участникам форума о функционировании ЦСС как принципиально новом подходе к реализации инвестиционных проектов.

"В 2017 году правительство Московской области перешло к проектному управлению в строительстве. В январе начал работу ЦСС, главной целью которого является сокращение на 25% срока выхода проекта на стройку", — сказал Балук.

Как отмечается на сайте министерства строительства Московской области, ЦСС представляет собой единую площадку, на которой взаимодействуют сотрудники 11 органов исполнительной власти и 10 (отраслевых) организаций — всего более 100 человек, при этом все решения по градостроительной деятельности принимаются в одном месте. Среди новых услуг центра — градпроработка. Она позволяет оценить потенциал и градостроительные ограничения той или иной территории. Услуга оказывается в электронном виде в течение 14 дней.

По словам Балука, за 9 месяцев работы ЦСС утверждены ключевые административные регламенты, заключено несколько соглашений с федеральными органами исполнительной власти и 97 соглашений с ресурсоснабжающими организациями.