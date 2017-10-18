Несанкционированную платную парковку ликвидировали в Красногорске

МОСКВА, 18 окт — РИА Недвижимость. Несанкционированная платная парковка была ликвидирована в среду в Красногорске, сообщает пресс-служба городского округа.

"На парковке недалеко от здания налоговой службы по улице Братьев Горожанкиных размещались порядка трех десятков автомобилей", — сообщил агентству источник в красногорской администрации.

Несмотря на неоднократные предупреждения собственник парковки предприниматель Алексей Кожинин не предоставил соответствующих документов в городскую администрацию. "18 октября муниципальные службы отключили на парковке электричество, сняли шлагбаум и демонтировали рекламные баннеры", — добавил собеседник РИА.

Также межведомственная комиссия по предотвращению незаконной парковочной деятельности вручила владельцу паркинга официальное уведомление и обязала владельца в течение недели убрать с территории мусор, рекламу, камеры и будку охраны.

Красногорским территориальным отделом Госадмтехнадзора направлено уведомление на возбуждение административного дела по факту самовольной установки некапитальных объектов и строений, а также загрязнения прилегающей территории. Оставшийся на парковке транспорт будет находиться на территории до 25 октября. После этой даты он будет отправлен на штрафстоянку.