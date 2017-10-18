Все муниципалитеты Подмосковья до конца 2018 года обеспечат чистой водой

МОСКВА, 18 окт — РИА Недвижимость. Все муниципалитеты Подмосковья будут обеспечены чистой питьевой водой до конца 2018 года, заверил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В 2018 году не останется населенных пунктов, крупных — точно, где была бы плохая вода", — сказал он журналистам.

Воробьев отметил, что в 2017 году для решения вопроса доступности чистой питьевой воды в области будет введено 130 новых водозаборных узлов (ВЗУ).

"Хорошо известно, что вода в Подмосковье богата железом. Долгое время ВЗУ не способны были ее очищать. Реализуемая с 2014 года большая программа позволяет нам каждый год вводить порядка 40 водозаборных узлов, которые очищают воду от железа. Это чистая вода, питьевая вода, соответствующая всем стандартам", — отметил Воробьев.

По его словам, благодаря принятым мерам, количество жителей Подмосковья, обеспеченных чистой водой, увеличивается на 300 тысяч ежегодно. Следующим этапом после активного ввода ВЗУ в регионе станет реконструкция и модернизация водопроводных сетей.

"Долгое время трубы не менялись. Теперь, когда вода чистая, важно чтобы еще и трубы, по которым она идет в квартиры, также соответствовали необходимым стандартам. Эту работу мы тоже будем проводить", — сказал глава Подмосковья.