Усадьба "Пущино-на-Оке" может стать особо охраняемой территорией

МОСКВА, 18 окт — РИА Недвижимость. Памятник истории и архитектуры федерального значения "Усадьба Пущино" ("Пущино-на-Оке") может стать частью особо охраняемой природной территории "Пущинская усадьба", говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

Усадьба "Пущино-на-Оке" в Серпуховском районе Московской области — одна из главных достопримечательностей Подмосковья, известная с XVI века. Эти земли пожалованы Иваном Грозным боярину Пуще. Здесь бывали композитор Александр Алябьев, автор знаменитого "Соловья", скульптор Сергей Коненков. Одна из владелиц усадьбы Настасья Офросимова считается прототипом Марьи Дмитриевны Ахросимовой в "Войне и мире" Льва Толстого и Анфисы Хлестовой в "Горе от ума" Александра Грибоедова. В усадьбе снимались фильмы Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" и "Несколько дней из Жизни Обломова". С 1980-х гг. усадьба находится в запустении.

Минэкологии региона направило в правительство Московской области проект положения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) — памятника природы регионального значения "Пущинская усадьба", сообщается в материале ведомства. В нем уточняется, что в состав ООПТ включена сама усадьба и часть знаменитого Спас-Тешиловского городища. В итоге общая площадь ООПТ составит 9,56 гектара.

"Сейчас территория усадьбы испытывает негативное воздействие от дикого туризма и любителей пикников, часть ее захламлена бытовым мусором. Большой вред наносят археологи-любители, которые ведут раскопки на Спас-Тешиловском городище. Поэтому режим охраны ООПТ содержит запреты на рубки и разведение костров, организацию пикников, самодеятельные археологические изыскания и строительство новых объектов. Уточнение границ ООПТ во многом поможет сохранить этот уголок Подмосковья ", — заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, его слова приводятся в документе.