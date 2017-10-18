Казанский женский монастырь в Колычево вернут верующим

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство Московской области приняло решение возвратить верующим комплекс зданий Казанского женского монастыря, сообщила в среду пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

"Правительство Московской области откликнулось на просьбу Казанского женского монастыря о передаче ему в пользование религиозного имущества, которое собираются использовать по назначению — в религиозных целях. Поскольку имущество может быть передано религиозной организации только после его высвобождения, министерством подготовлен план действий по передаче имущества с указанием сроков их реализации", — сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Согласно этому плану, из монастыря будут переведены в новое здание на 300 койко-мест (его предстоит построить) два медицинских учреждения, которые сейчас находятся в зданиях монастырского комплекса: Егорьевский дом-интернат для престарелых и инвалидов и Колычевский психоневрологический интернат. Правительство области сообщило, что все необходимые инвестиции будут сделаны к 2021 году, на реализацию работ планируется затратить около 1,4 миллиарда рублей.

Казанский женский монастырь находится в Московской области, в деревне Колычево Егорьевского района. Свою историю он ведет с 1885 года, когда иеросхимонах Макарий (Петров) выкупил у владельцев дворянское имение и организовал там приют для сирот и одиноких женщин.