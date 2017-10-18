Освещенность улиц Подмосковья достигнет 100% к 2022 году

МОСКВА, 18 окт — РИА Недвижимость. Через пять лет освещенность улиц Подмосковья достигнет 100% от норматива, сообщил журналистам министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

"К 2022 году планируется привести освещенность территорий муниципальных образований региона к 100-процентному уровню", — сказал Неганов.

На данный момент освещенность территорий Подмосковья составляет 80%.

Среди проектов наружного освещения, которые будут реализовываться в Подмосковье в рамках проекта "Светлый город", Неганов назвал архитектурную подсветку знаковых зданий и объектов культурного наследия: памятников, парков, церквей, музеев, театров и пр.

Проекты будут реализованы в каждом из 68 муниципальном образований региона. В городах с населением более ста тысяч человек перечень объектов утвердят с учетом итогов голосования жителей. Опросы пройдут на портале "Добродел" и сайтах муниципальных администраций.

В настоящий момент проекты архитектурной подсветки реализованы в семи муниципалитетах Подмосковья: в Волоколамском районе, Химках, Мытищах, Коломенском районе и Королеве. Чаще всего речь идет о памятниках и мемориалах павшим в Великой Отечественной войне.