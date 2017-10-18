Мособлуниверситет проводит научную конференцию к 100-летию революции

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Московский областной госуниверситет и Главное архивное управление Московской области проводят в среду международную научную конференцию "Великая революционная трансформация: от Российской империи к Советской России. Региональный контекст. 100-летию Российской революции 1917 года посвящается", сообщает пресс-служба правительства Московской области.

На конференции, участниками которой стали ученые, представители архивных организаций и музеев, обсуждаются задачи исследования событий революции 1917 года, ее цивилизационный контекст, влияние революционных событий на развитие российских регионов, национальный и религиозный вопросы в контексте октября 1917 года. Ученым также предстоит проанализировать и обсудить доклады коллег по вопросам трансформации российского социума, в частности, изменению положения городского и сельского населения.

Местом проведения конференции стал Московский государственный областной университет на улице Радио в Москве.