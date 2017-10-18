Автосистему мониторинга освещения в Подмосковье запустят до 2019 года

МОСКВА, 18 окт — РИА Недвижимость. Создание и запуск автоматизированной системы мониторинга наружного освещения в Подмосковье запланирован на 2018-2019 годы, сообщил журналистам министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

В течение двух лет в регионе будет развернута система объективного контроля работы систем освещения, которая позволит поставлять информацию в диспетчерские пункты. "Наша задача — создать региональную систему и все линии сделать наблюдаемыми, чтобы линии становились объективным поставщиком информации в общую систему контроля. Поступившая информация позволит осуществлять объективный контроль над сроками устранения нарушений: когда зафиксировано нарушение на линии и когда оно было устранено", — сказал Неганов.

Министр отметил, что в данный момент в регионе такими возможностями обладают только 13 территорий. Все новые строящиеся линии в обязательном порядке будут подключатся к системе автоматического мониторинга. "Внедрение автоматизированного мониторинга позволит наладить систему объективного контроля качества эксплуатации систем наружного освещения", — считает Неганов.

По его мнению, внедрение нормативов освещения и регламентов на территории Московской области позволит в два раза улучшить качество наружного освещения за счет качества контроля эксплуатирующих организаций и применением штрафных санкций к ним.