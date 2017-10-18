Доля энергоэффективных светильников в Подмосковье будет увеличена до 86%

МОСКВА, 18 окт — РИА Недвижимость. Доля энергоэффективных светильников на улицах подмосковных муниципалитетов будет увеличена до 86%, сообщил журналистам министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Доля энергоэффективных точек наружного освещения в Московской области вырастет с 78 (данные 2016 года) до 86% до конца 2017 года. "На начало года эта цифра составляла 80%. Стоящая задача модернизировать старые светильники и установить новые позволит нам подойти к цифре в 90%", — сообщил Неганов.

По планам, до конца 2017 года в Подмосковье модернизируют 45 тысяч светильников и установят девять тысяч новых. Их разместят вдоль дорог, у подъездов и во дворах многоквартирных домов. 12 тысяч точек наружного освещения будут установлены или модернизированы по просьбам жителей. Помимо обращений жителей учитываются и предписания ГИБДД.

Ранее сообщалось, что на реализацию проекта "Светлый город" из бюджета Московской области в 2017 году 40 муниципальным образованиям выделена субсидия на создание новых и капитальный ремонт существующих объектов систем наружного и архитектурно-художественного освещения. Программа рассчитана до 2022 года и позволит снять остроту проблем, связанных с наружным освещением.