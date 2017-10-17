Программу по борьбе с борщевиком разработают в Московской области

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На ее реализацию выделили 30 миллионов рублей.

На программу по борьбе с борщевиком в Московской области выделили 30 миллионов рублей. В планах очистить от вредного растения 18 гектаров земли за три года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Ирину Смирнову.

Она добавила, что в программу регионального бюджета включены компенсации на покупку оборудования для малого бизнеса, софинансирование наукоградов и работа по строительству автодорог. В 2018 году будут вестись работы по почти 29 километрам по 11 дорогам.