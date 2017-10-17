Новые государственные программы будут воплощаться в 2018 году в Подмосковье

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В 2018 году в регионе начнут реализовывать четыре новые государственные программы.

Правительство Подмосковья планирует приступить к реализации новых четырех государственных программ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Ирину Смирнову.

"Предлагаются четыре новые программы. Это "Формирование комфортной среды". Целью этой программы является объединить все сферы деятельности, которые связаны с обеспечением комфорта жителей. И будет впервые реализован принцип: один город – одни торги", – сообщила Смирнова.

Она отметила, что вторая программа: "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" совместит в себе все аспекты, которые касаются развития систем водо-, теплоснабжения, электроэнергетики.

Третья программа создана для объединения всех информационных ресурсов: "Цифровое Подмосковье".

Четвертая программа "Управление имуществом и финансами Московской области" ставит своей основной задачей сбалансированное управление казной и денежными средствами.

Стоит отметить, что программы будут реализованы за 2018-2021 годы.